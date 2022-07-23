Об этом сообщает Голос Америки .

Врач Белого дома Кевин О'Коннор заявил, что температура Байдена достигла 37,4 в четверг, но снизилась в пятницу.

"Сегодня утром его голос стал глубже. Его пульс, кровяное давление, частота дыхания и насыщение организма кислородом в помещении соответствуют норме", - сказал О'Коннор и добавил, что основными симптомами Байдена были насморк, усталость и периодический сухой кашель.

По его словам, президент принял тайленол и положительно отреагировал на лекарства. 21 июля Байден приступил к лечению паксловидом, противовирусной терапией, предназначенной для снижения тяжести течения COVID-19.

О'Коннор добавил, что прогноз полного выздоровления президента хорош.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден поправляется и у него очень легкие симптомы, ведь двойная вакцинация и ревакцинация, а также лечение паксловидом пошли ему на пользу. Президент США работает по восемь с лишним часов в день и 22 июля по видеосвязи провел ежедневный брифинг безопасности.

По словам Жан-Пьер доподлинно неизвестно, где Байден заразился коронавирусом. Белый дом связался с 17 людьми, которые недавно были в тесном контакте с президентом с чиновниками и членами конгресса включительно. Ни один из тестов этих людей не дал положительный результат на вирус.

Кроме того, Байден "виртуально" появился 22 июля на встрече своих главных экономических советников.

У него был хриплый голос и время от времени кашлял, когда выступал, однако сказал, что "чувствует себя гораздо лучше, чем звучит".

Когда, перед началом выступления президента, репортеры спросили, как чувствует себя Байден, он поднял палец вверх.

22 июля Джо Байден записал видеообращение после того, как получил положительный тест на коронавирус, и заверил, что чувствует себя хорошо.

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