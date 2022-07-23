В Белом доме рассказали о состоянии больного COVID-19 Байдена
Президент США Джо Байден переносит заболевание коронавирусом в легкой форме
Об этом сообщает Голос Америки .
Врач Белого дома Кевин О'Коннор заявил, что температура Байдена достигла 37,4 в четверг, но снизилась в пятницу.
"Сегодня утром его голос стал глубже. Его пульс, кровяное давление, частота дыхания и насыщение организма кислородом в помещении соответствуют норме", - сказал О'Коннор и добавил, что основными симптомами Байдена были насморк, усталость и периодический сухой кашель.
По его словам, президент принял тайленол и положительно отреагировал на лекарства. 21 июля Байден приступил к лечению паксловидом, противовирусной терапией, предназначенной для снижения тяжести течения COVID-19.
О'Коннор добавил, что прогноз полного выздоровления президента хорош.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден поправляется и у него очень легкие симптомы, ведь двойная вакцинация и ревакцинация, а также лечение паксловидом пошли ему на пользу. Президент США работает по восемь с лишним часов в день и 22 июля по видеосвязи провел ежедневный брифинг безопасности.
По словам Жан-Пьер доподлинно неизвестно, где Байден заразился коронавирусом. Белый дом связался с 17 людьми, которые недавно были в тесном контакте с президентом с чиновниками и членами конгресса включительно. Ни один из тестов этих людей не дал положительный результат на вирус.
Кроме того, Байден "виртуально" появился 22 июля на встрече своих главных экономических советников.
У него был хриплый голос и время от времени кашлял, когда выступал, однако сказал, что "чувствует себя гораздо лучше, чем звучит".
Когда, перед началом выступления президента, репортеры спросили, как чувствует себя Байден, он поднял палец вверх.
- 22 июля Джо Байден записал видеообращение после того, как получил положительный тест на коронавирус, и заверил, что чувствует себя хорошо.
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