В Белом доме рассказали, насколько часто Байден общается с Зеленским
Президент США Джо Байден регулярно общается с президентом Украины Владимиром Зеленским
Об этом сообщает официальный сайт Белого дома .
В ответ на вопрос, действительно ли Джо Байден три-четыре раза в неделю разговаривает с Владимиром Зеленским, координатор совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что президенты общаются регулярно.
"Байден разговаривает с президентом Зеленским регулярно. Не только президент, министерство обороны, государственный департамент, госсекретарь и министр обороны разговаривают со своими коллегами на регулярной основе", – сказал Кирби.
Он добавил, что глава объединенного комитета начальников штабов Марк Милли находится на связи с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным почти каждый день.
"Я бы даже сказал почти каждый день — очень много разговоров с украинцами на низших уровнях в минобороны и госдепе", - отметил Кирби.
- 15 июня Байден провел разговор с Зеленским перед оглашением о предоставлении помощи в безопасности в размере $1 млрд.
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