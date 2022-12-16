В Белом доме прокомментировали резолюцию по исключению РФ из Совбеза ООН
США не видят возможности изменения правил ООН для исключения России из постоянных членов Совбеза организации
Об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.
По ее словам, администрация США не видит возможности изменения правил международной организации и поэтому сосредоточена на продлении усилий по изоляции России и в международных организациях и привлечению России к ответственности, в том числе с помощью санкций.
"Если бы существовал способ исключить Россию из Совбеза ООН, мы бы немедленно приступили к этому", - подчеркнула Жан-Пьер.
- 1 декабря Верховная Рада приняла обращение к ООН об исключении из организации России. В постановлении говорится о признании российского режима террористическим, нелегитимности пребывания Российской Федерации в ООН и реформировании организации.
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Американские законодатели, возглавляющие независимую правительственную организацию по правам человека, представили резолюцию, призывающую президента Джо Байдена вывести Россию из Совета Безопасности ООН.
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