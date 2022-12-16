В Белом доме прокомментировали резолюцию по исключению РФ из Совбеза ООН

Об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, администрация США не видит возможности изменения правил международной организации и поэтому сосредоточена на продлении усилий по изоляции России и в международных организациях и привлечению России к ответственности, в том числе с помощью санкций.

"Если бы существовал способ исключить Россию из Совбеза ООН, мы бы немедленно приступили к этому", - подчеркнула Жан-Пьер.

1 декабря Верховная Рада приняла обращение к ООН об исключении из организации России. В постановлении говорится о признании российского режима террористическим, нелегитимности пребывания Российской Федерации в ООН и реформировании организации.

Американские законодатели, возглавляющие независимую правительственную организацию по правам человека, представили резолюцию, призывающую президента Джо Байдена вывести Россию из Совета Безопасности ООН.

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