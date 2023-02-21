В Белом доме прокомментировали послание Путина к федеральному собранию РФ
В администрации США назвали абсурдными обвинения российского диктатора Владимира Путина в намерениях Запада напасть на РФ
Об этом сообщает DW .
По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана обвинения Владимира Путина в адрес Запада и Украины в желании намерениях напасть на Россию абсурдны.
"Никто не нападает на Россию. Есть какой-то абсурд в представлении о том, что Россия находится под какой-то военной угрозой со стороны Украины или еще кого-то", - сказал Салливан.
По его словам, войну против Украины решил развязать лично Владимир Путин и он может ее прекратить.
"Россия прекращает войну в Украине и возвращается домой – война заканчивается. Но если Украина прекращает воевать, а Соединенные Штаты и коалиция перестают помогать ей воевать – тогда Украина исчезает с карты", – рассказал Салливан.
- 21 февраля Путин пригрозил "расширением войны" , если Запад предоставит Украине дальнобойное вооружение. Кроме того, российский диктатор заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Также Владимир Путин приказал российским военным готовиться к испытаниям ядерного оружия.
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