Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, пишет CNN.

Отмечается, что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать поддержку Украине в форме обучения, оборудования и консультаций для успешного контрнаступления ВСУ.

"Мы находимся в постоянном контакте, как я уже сказал, с нашими украинскими коллегами", – сказал Кирби.

Он отметил, что украинская сторона держит США в постоянном курсе, а Штаты и дальше будут делать все, что бы помочь ВСУ в контрнаступлении.

"Я имею в виду, что мы продолжаем оказывать им поддержку, пока они пробиваются через эти наступательные операции, но куда они идут и как быстро они идут, это действительно решать им", - отметил он.

Относительно контрнаступления Кирби признал, что украинские силы "достигли определенного прогресса - и они сами говорили о том, что это не так много, как им хотелось бы, но опять же мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что они имеют то, что им нужно, и будет продолжать это делать".

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у межи Донецкой и Запорожской областей. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила , что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

26 июня Анна Маляр сообщила , что за неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на восточных направлениях фронта. За время наступления на юге ВСУ освободили 130 квадратных километров. В этот же день Силы обороны вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил , что в рамках летней кампании контрнаступления Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что уже освобожденные ВСУ населенные пункты не были "главным событием" - это лишь вступление к большому контрнаступлению.