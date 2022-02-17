В Белом доме подтвердили планы провести встречу вице-президента США Гаррис и Зеленского
Белый дом подтвердил намерение провести переговоры президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Камалы Гаррис 19 февраля
Об этом во время телефонного брифинга сказал высокопоставленный чиновник Белого дома, передает Укринформ.
"Камала Гаррис встретится с Президентом Украины Зеленским", – сообщил он.
Переговоры планируется провести после выступления президента США Джо Байдена 19 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности.
В Белом доме отметили, что такая встреча является "реальной возможностью отметить приверженность (США, - ред.) суверенитету и территориальной целостности Украины. Также переговоры позволят скоординировать дальнейшие дипломатические усилия для предоставления Украине экономической и оборонной поддержки.
В Мюнхене Камала Гаррис также намерена встретиться с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, канцлером Германии и президентами Литвы, Латвии и Эстонии.
Мюнхенская конференция по безопасности продлится 18-20 февраля в отеле Bayerischer Hof. Планируется, что к ней присоединятся около 35 глав государств и правительств и около 100 министров.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.03
Покупка 28.03Продажа 28.36
-
EUR
Покупка 31.79Продажа 32.29
- Актуальное
- Важное