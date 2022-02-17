В Белом доме подтвердили планы провести встречу вице-президента США Гаррис и Зеленского

Об этом во время телефонного брифинга сказал высокопоставленный чиновник Белого дома, передает Укринформ.



"Камала Гаррис встретится с Президентом Украины Зеленским", – сообщил он.



Переговоры планируется провести после выступления президента США Джо Байдена 19 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности.



В Белом доме отметили, что такая встреча является "реальной возможностью отметить приверженность (США, - ред.) суверенитету и территориальной целостности Украины. Также переговоры позволят скоординировать дальнейшие дипломатические усилия для предоставления Украине экономической и оборонной поддержки.



В Мюнхене Камала Гаррис также намерена встретиться с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, канцлером Германии и президентами Литвы, Латвии и Эстонии.



Мюнхенская конференция по безопасности продлится 18-20 февраля в отеле Bayerischer Hof. Планируется, что к ней присоединятся около 35 глав государств и правительств и около 100 министров.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb