В Белом доме подтвердили, что передача ATACMS Украине "не исключена"

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби, сообщает "Голос Америки".

"Передача ATACMS не исключена. Мы продолжаем просматривать дополнительные возможности, в которых Украина нуждается", - сказал он.

По его словам, он сейчас не в той позиции, чтобы что-либо объявлять на тему ракет ATACMS.

"Только скажу: в соответствии с тем, как меняется война, изменяются и возможности, которые мы предоставляем Украине. И я думаю, эти видоизменения будут продолжаться", - добавил Кирби.

Журналисты уточнили у него, касается ли это передачи ATACMS, но он сказал, что хочет остановиться на сказанном.

Что известно об отправке ATACMS по Украине

19 апреля Соединенные Штаты Америки объявили об очередном пакете военной помощи Украине в размере $325 миллионов, в который войдут снаряды для HIMARS и артиллерии.

В конце мая представители Конгресса США уже призвали Байдена отправить в Украину упомянутые ракеты. В письме, адресованном президенту США, лидеры двухпартийной Хельсинкской комиссии призвали Белый дом дать разрешение на поставку в Украину американской армейской тактической ракетной системы (ATACMS).

10 июня члены обеих партий нижней палаты конгресса США представили резолюцию, в которой содержится призыв к Джо Байдену передать Украине ATACMS. А 21 июня комитет палаты представителей иностранных дел поддержал резолюцию в Байден с призывом немедленного предоставить Украине ATACMS.

Издание WP сообщило , что США не имеют достаточного количества ракет ATACMS для того, чтобы передать их Украине.

Главный редактор издания Defense Express Олег Катков в эфире Эспрессо отметил , что Украине нужны именно кассетные ракеты ATACMS, но не факт, что они есть в США.

Уже в сентябре стало известно , что США могут передать ракеты Украине в последующих пакетах помощи.

Также сообщалось , что администрация Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставки Украине ракет большей дальности, сразу оснащенные кассетными боеприпасами. The Wall Street Journal писал , что Украина близка к тому, чтобы получить от США ракеты ATACMS уже этой осенью.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил , что украинские военные будут использовать американские ракеты так, как они считают сами.

22 сентября в ходе переговоров президент США Джо Байден заверил Владимира Зеленского, что Украина получит небольшое количество ракет ATACMS.

28 сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил , что предоставление Украине ракет дальнего радиуса действия обсуждали во время встречи президент Владимир Зеленский, глава США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц на прошлой неделе.

3 октября агентство Bloomberg сообщило , что Пентагон готов очень быстро предоставить Украине ракеты ATACM S – ждут лишь окончательного согласия президента США Джо Байдена.

10 октября советник Байдена Салливан рассказал, кто сопротивлялся предоставлению Украине ATACMS.