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Главная Мир В Белом доме поддержат поездку Пелоси в Тайвань, невзирая на угрозы Китая.

В Белом доме поддержат поездку Пелоси в Тайвань, невзирая на угрозы Китая.

1 августа, 2022 понедельник
21:20
Мир

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что администрация президента Джо Байдена поддержит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, если та отправится на Тайвань

Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на CNN.

"Мы хотим убедиться, что когда она (Пелоси ) путешествует за границу, то может делать это безопасно, и мы собираемся убедиться в этом. Для заявлений Китая нет никаких причин. Нет никаких причин для каких-либо действий. Для спикеров Конгресса не редкость осуществлять визиты на Тайвань", – заявил Кирби в эфире CNN.

По его мнению, США "не должна пугать такая риторика или потенциальные действия" Китая.

Кроме того, он заметил, что это важная поездка для спикера и Белый дом сделает все возможное, чтобы поддержать ее.

"Наша политика не изменилась, мы и дальше сосредоточены на попытке сохранить свободный, безопасный и открытый Индо-Тихооканский регион", - добавил он, отвечая на вопрос, готовы ли США к конфликту с Китаем из-за визита Пелоси на Тайвань.

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