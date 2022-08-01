Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на CNN.

"Мы хотим убедиться, что когда она (Пелоси ) путешествует за границу, то может делать это безопасно, и мы собираемся убедиться в этом. Для заявлений Китая нет никаких причин. Нет никаких причин для каких-либо действий. Для спикеров Конгресса не редкость осуществлять визиты на Тайвань", – заявил Кирби в эфире CNN.

По его мнению, США "не должна пугать такая риторика или потенциальные действия" Китая.

Кроме того, он заметил, что это важная поездка для спикера и Белый дом сделает все возможное, чтобы поддержать ее.

"Наша политика не изменилась, мы и дальше сосредоточены на попытке сохранить свободный, безопасный и открытый Индо-Тихооканский регион", - добавил он, отвечая на вопрос, готовы ли США к конфликту с Китаем из-за визита Пелоси на Тайвань.