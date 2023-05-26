Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РБК-Украина.

В Белом доме видели сообщения о договоренностях России и Беларуси и продолжат следить за последствиями этого шага. Пока же не видят признаков подготовки к применению соответствующего вооружения.

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"Мы пока не видели никаких причин изменять расположение собственных ядерных сил, как и говорили ранее, как и никаких признаков того, что Россия готовится к использованию ядерного оружия с территории Беларуси", - подчеркнула Жан-Пьер.

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Кроме того, она добавила, что такие действия со стороны Минска и Москвы "еще один пример принятия безответственных и провокационных решений".