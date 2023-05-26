Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир В Белом доме оценили угрозу применения ядерного оружия Россией после заявлений о его перемещении в Беларусь

В Белом доме оценили угрозу применения ядерного оружия Россией после заявлений о его перемещении в Беларусь

26 мая, 2023 пятница
05:56
Мир

Американская сторона пока не наблюдает намерений РФ применить ядерное оружие, несмотря на заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко относительно начала его перемещения на территорию Беларуси

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РБК-Украина.

В Белом доме видели сообщения о договоренностях России и Беларуси и продолжат следить за последствиями этого шага. Пока же не видят признаков подготовки к применению соответствующего вооружения.

Читайте также: История с Белгородом испугала Лукашенко: политолог Шлинчак о подписании документа Москвы и Минска о размещении ядерного оружия

"Мы пока не видели никаких причин изменять расположение собственных ядерных сил, как и говорили ранее, как и никаких признаков того, что Россия готовится к использованию ядерного оружия с территории Беларуси", - подчеркнула Жан-Пьер.

Читайте также: Лукашенко не может возразить Путину, - белорусский общественный деятель Бульба о размещении ядерного оружия

Кроме того, она добавила, что такие действия со стороны Минска и Москвы "еще один пример принятия безответственных и провокационных решений".

  • 25 марта президент РФ Владимир Путин сказал, что до 1 июля в Беларуси будет достроен хранилище для российского тактического ядерного оружия. А самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности принять от России и стратегическое ядерное оружие, если это потребуется.
  • Уже 25 мая министры обороны России и Белоруссии подписали документ о размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруси. А Лукашенко заявил о начале перемещения ядерного оружия в страну.
Россия
Белорусь
Владимир Путин
Александр Лукашенко
ядерное оружие
ядерная безопасность
США
Читайте также:
обстріл, ППО
25 мая, 2023 четверг
Ночная атака РФ по Украине: в 5 регионах ПВО уничтожило все дроны, на Буковине обломками повреждены дома и линии электропередачи
Євген Пригожин
25 мая, 2023 четверг
Пригожин заявил о начале вывода подразделений ЧВК Вагнера из Бахмута. В Минобороны Украины прокомментировали
Сі Цзіньпін
Автор
24 мая, 2023 среда
Китай нам не друг. Как Пекин хочет подмять нас под себя и отдать Крым РФ
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.12
    Покупка 37.12
    Продажа 37.65
  • EUR
    Покупка 40.04
    Продажа 40.87
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
26 мая
06:56
Обновлено
ПВО сбила все крылатые ракеты над Киевом и сработала на Черкащине, есть повреждения. Атака на Украину 26 мая
06:27
В Нидерландах арестовали земельный участок бывшего зятя Путина, - СМИ
06:03
Обновлено
Бавовна, Краснодар
В Краснодаре прогремели взрывы
05:55
Инфографика
УПЛ: как выглядит турнирная таблица после 28-го тура
05:24
САУ FH77 BW Archer
Украина получит шведские САУ Archer в течение лета
03:12
Луиш Каштру
Экс-тренер "Шахтера" начал переговоры с клубом АПЛ
02:39
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 25 мая
01:56
Украинские морпехи уничтожили российский склад с боеприпасами
01:37
Обновлено
УПЛ: Результаты всех матчей 28-го тура
01:19
Украина откроет посольство в Руанде
01:00
Свитолина обыграла россиянку и вышла в полуфинал турнира WTA во Франции
00:39
ВСУ уничтожили российскую С-300 в Бердянске, - военная администрация
00:20
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Челси" Мудрика и обеспечил себе место в Лиге чемпионов
00:17
США готовят новый пакет военной помощи Украине на $300 млн
00:04
Танки Leopard 2 и партия БТР M-113: Испания объявила новый пакет военной помощи Украине
2023, четверг
25 мая
23:31
Чарльз Браун
Байден объявил начальника ВВС Чарльза Брауна следующим руководителем генштаба США после генерала Милли
23:30
Россияне разрушили дамбу водохранилища в Донецкой области, есть угроза подтопления нескольких поселков
23:13
ЕС заблокировал активы центробанка РФ более чем на €200 млрд
22:47
Украинка Антонина Самойлова во второй раз за время полномасштабного вторжения РФ поднялась на Эверест
22:28
Обзор
Кто возглавит НАТО и как Украина сбивает "кинжалы". Акценты мировых СМИ 25 мая
22:10
Голодомор
Великобритания признала Голодомор геноцидом украинского народа
21:43
Зеленский встретился с министром обороны Швеции: говорили о предоставлении Украине бронетехники и авиакоалиции
21:25
Атака на разведкорабль ВМС РФ: морские дроны поразили и существенно повредили судно, - СМИ
21:12
General Dynamics F-16 Fighting Falcon
Генерал Милли на встрече "Рамштайн": если бы F-16 предоставили сразу, не было бы ни Bradley, ни Abrams
20:21
ПЦУ
ПЦУ попросит перенести День защитников с 14 на 1 октября – митрополит Александр Драбинко
20:19
Дания и Нидерланды возглавят обучение ВСУ на F-16: на "Рамштайне" сообщили, кто еще войдет в "коалицию истребителей"
20:02
Нацгвардейцы из ПЗРК сбили российский Су-25 и повредили еще один возле Мелитополя
20:02
OPINION
Спокойствие силы, сила спокойствия
20:00
Обзор
Победные новости 456-го дня войны: более ста защитников вернулись из российского плена, глава Пентагона пообещал дальнейшую поддержку Воздушным силам Украины
19:48
Виктория Нуланд: Если Путин не выведет войска из Украины, он поставит под угрозу свою армию и экономику
19:20
Сеул признал, что ведет переговоры о передаче боеприпасов Украине и не подтвердил, что проводил такие поставки раньше
19:16
Генштаб: На Джарилгаче оккупанты разместили около 300 военных и 15 украденных у населения лодок. Ситуация на фронте
18:37
"Схемы": у сына Богуслаева обнаружили еще одну недвижимость во Франции
18:16
Армения и Азербайджан объявили о взаимном признании территориальной целостности стран
18:06
OPINION
Зачем спешить с выборами председателя Верховного суда?
17:48
Наживался на ремонте школ и больниц: мэра Апостолового в Днепропетровской области будут судить за присвоение 4 млн грн
17:45
Palantir
Оборона, восстановление, военные преступления и санкции: Минцифры заключило меморандум с ІТ-компанией Palantir
17:35
Виктория Нуланд
Виктория Нуланд рассказала, сколько времени готовилось украинское контрнаступление
17:33
Арсений Яценюк
Пора принимать четкие решения. Украина уже заплатила за них невероятную цену – Арсений Яценюк на КБФ о саммите НАТО
17:26
"Валерий Федорович чувствует себя хорошо": офицер ВСУ Штефан показал видео с Залужным
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV