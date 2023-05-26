В Белом доме оценили угрозу применения ядерного оружия Россией после заявлений о его перемещении в Беларусь
Американская сторона пока не наблюдает намерений РФ применить ядерное оружие, несмотря на заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко относительно начала его перемещения на территорию Беларуси
Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РБК-Украина.
В Белом доме видели сообщения о договоренностях России и Беларуси и продолжат следить за последствиями этого шага. Пока же не видят признаков подготовки к применению соответствующего вооружения.
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"Мы пока не видели никаких причин изменять расположение собственных ядерных сил, как и говорили ранее, как и никаких признаков того, что Россия готовится к использованию ядерного оружия с территории Беларуси", - подчеркнула Жан-Пьер.
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Кроме того, она добавила, что такие действия со стороны Минска и Москвы "еще один пример принятия безответственных и провокационных решений".
- 25 марта президент РФ Владимир Путин сказал, что до 1 июля в Беларуси будет достроен хранилище для российского тактического ядерного оружия. А самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности принять от России и стратегическое ядерное оружие, если это потребуется.
- Уже 25 мая министры обороны России и Белоруссии подписали документ о размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруси. А Лукашенко заявил о начале перемещения ядерного оружия в страну.
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