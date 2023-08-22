В Белом доме отреагировали на публикации, что война в Украине зашла в "тупик"
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что не считает, что война в Украине зашла в "тупик"
Об этом сообщает "Голос Америки" .
"Мы не считаем, что конфликт зашел в тупик. Мы продолжаем поддерживать Украину в ее усилиях вернуть территории во время этого контрнаступления, и мы видим, как Украина продолжает это делать методично и систематически", – сказал Салливан.
Он добавил, что ситуация на поле боя динамична.
"Это не похоже на телевизионный эпизод, когда в одном моменте украинцы идут в наступление, а Россия обороняется, а в следующем - Россия атакует оборонные позиции Украины. Обе стороны атакуют и защищаются в нескольких точках вдоль очень протяженной линии фронта", - пояснил Салливан.
Он также выразил убеждение, что американский парламент и дальше будет поддерживать помощь Украине.
"Мы верим, что есть основополагающая двусторонняя поддержка нашей политики в отношении Украины, ради ее защиты и поддержки. Мы это подчеркнули и нашим друзьям в Киеве, а также нашим союзникам и партнерам. Мы считаем, что наши союзники, партнеры уверены в том, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется», – заверил Салливан.
- Во вторник, 22 августа, украинские защитники в составе 47-й отдельной механизированной бригады вошли в село Роботино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей.
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