В Белом доме отреагировали на призывы республиканцев прекратить помощь Украине
В администрации Байдена отметили, что помощь Украине напрямую совпадает с интересами национальной безопасности США, поэтому Белый дом будет продолжать уделять ей внимание
Об этом заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, передает Укринформ.
В ответ на заявления ультраправых республиканцев, он отметил: "Я слышал голоса, которые утверждали, в частности, что мы не должны поддерживать Украину, а должны сосредотачивать свое внимание на том, что происходит дома".
Президенты, представлявшие как Демократическую, так и Республиканскую партии на протяжении десятилетий прилагали усилия как по одному, так и по другим направлениям, говорят в Белом доме.
"Мы можем заботиться о наших людях внутри страны и делать далеко идущие инвестиции в наш средний класс, чтобы иметь хорошо оплачиваемую работу на будущие годы и десятилетия, а также отстаивать уважаемые ценности во всем мире, в том числе ценности свободы и свободу народа Украины", - заметил Салливан.
И здесь идет речь, по словам советника Байдена, не о чем-то абстрактном, а о конкретных шагах. Ведь спустя год после начала полномасштабной агрессии России США не только мобилизовали международную коалицию для защиты Украины, но также сделали "исторические инвестиции" в чистую энергетику, инфраструктуру, технологии США, что лишь усилило средний класс.
"Соединенные Штаты имеют существенные обязательства по всему миру, непосредственно касающиеся нашей национальной безопасности и благосостояния людей в этой стране. И мы выполним эти обязательства", - подчеркнул Салливан.
- Недавно группа из 19 ультраправых республиканцев обратилась к президенту США Джо Байдену и призвала прекратить военную помощь Украине. По их словам, война в Украине продолжается уже второй год, но "нет четкой стратегии по ее завершению". Также они считают, что правительству следует сосредоточиться на решении внутренних проблем Америки.
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