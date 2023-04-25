Об этом заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, передает Укринформ.

В ответ на заявления ультраправых республиканцев, он отметил: "Я слышал голоса, которые утверждали, в частности, что мы не должны поддерживать Украину, а должны сосредотачивать свое внимание на том, что происходит дома".

Президенты, представлявшие как Демократическую, так и Республиканскую партии на протяжении десятилетий прилагали усилия как по одному, так и по другим направлениям, говорят в Белом доме.

"Мы можем заботиться о наших людях внутри страны и делать далеко идущие инвестиции в наш средний класс, чтобы иметь хорошо оплачиваемую работу на будущие годы и десятилетия, а также отстаивать уважаемые ценности во всем мире, в том числе ценности свободы и свободу народа Украины", - заметил Салливан.

И здесь идет речь, по словам советника Байдена, не о чем-то абстрактном, а о конкретных шагах. Ведь спустя год после начала полномасштабной агрессии России США не только мобилизовали международную коалицию для защиты Украины, но также сделали "исторические инвестиции" в чистую энергетику, инфраструктуру, технологии США, что лишь усилило средний класс.

"Соединенные Штаты имеют существенные обязательства по всему миру, непосредственно касающиеся нашей национальной безопасности и благосостояния людей в этой стране. И мы выполним эти обязательства", - подчеркнул Салливан.