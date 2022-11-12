В Белом доме отреагировали на освобождение Херсона

Об этом сообщает Bloomberg .

"Действительно выглядит так, будто украинцы только что одержали чрезвычайную победу, когда единственный областной центр, который Россия захватила в этой войне, теперь снова под украинским флагом", - сказал Салливан.

Он добавил, что пока у США нет подтверждений того, что РФ полностью вывела свои силы с правого берега реки Днепр в Херсонской области.

Кроме того, Джейк Салливан отверг предположение о давлении на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он продемонстрировал открытость к мирным переговорам с Москвой. Советник Джо Байден подчеркнул, что Украина является стороной мира в конфликте, а Россия является стороной войны.

По его словам, Россия могла бы прекратить войну, просто убравшись из Украины, в то время как прекращение сопротивления ВСУ означало бы конец Украины.

12 ноября в ОК "Юг" сообщили, что передовые подразделения ВСУ добрались до правого берега реки Днепр на Херсонщине.

Институт изучения войны спрогнозировал, что украинские военные быстро примут под контроль населенные пункты на правом берегу Днепра в Херсонской области, сколько россияне не способны их удерживать.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные проводят в освобожденных населенных пунктах Херсонской области стабилизационные мероприятия, а российские оккупанты возводят на левом берегу Днепра оборонительные сооружения.

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