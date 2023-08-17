Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби во время брифинга, передает "Украинская правда".

Отвечая на вопрос журналиста по поводу дискуссий об обмене украинских территорий на членство в НАТО, Кирби заявил: "Ничего подобного. Это не так".

Чиновник подчеркнул, что позиция властей США состоит в том, что в перспективе Украина сможет стать членом НАТО, что подтвердило руководство стран-членов Альянса во время последнего саммита в Вильнюсе.

"На Вильнюсском саммите Альянс поддержал идею о том, что путь к членству (Украина в НАТО, - ред.) может быть разработан. В настоящее время основное внимание сосредоточено на помощи Украине в борьбе с российской агрессией и возвращении территорий, полностью принадлежащих Украине. Они достигают. прогресса каждый день, и мы будем продолжать их поддерживать", – сказал Кирби.