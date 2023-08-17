В Белом доме опровергли дискуссии о территориальных уступках РФ в обмен на членство Украины в НАТО
В администрации президента США опровергли информацию о том, что ведутся разговоры о возможном предоставлении Украине членства в НАТО в случае отказа от части своих территорий в пользу РФ
Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби во время брифинга, передает "Украинская правда".
Отвечая на вопрос журналиста по поводу дискуссий об обмене украинских территорий на членство в НАТО, Кирби заявил: "Ничего подобного. Это не так".
Чиновник подчеркнул, что позиция властей США состоит в том, что в перспективе Украина сможет стать членом НАТО, что подтвердило руководство стран-членов Альянса во время последнего саммита в Вильнюсе.
"На Вильнюсском саммите Альянс поддержал идею о том, что путь к членству (Украина в НАТО, - ред.) может быть разработан. В настоящее время основное внимание сосредоточено на помощи Украине в борьбе с российской агрессией и возвращении территорий, полностью принадлежащих Украине. Они достигают. прогресса каждый день, и мы будем продолжать их поддерживать", – сказал Кирби.
- 15 августа руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Енссен предположил , что Украина может стать членом Альянса в случае территориальных уступок Российской Федерации.
- 16 августа МИД и Офис президента сообщили , что Украина считает неприемлемыми разговоры о возможном принятии ее в НАТО в обмен на отказ от части территорий в пользу РФ. В Альянсе уточнили позицию, а затем и Стиан Енссен признал свою ошибку.
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