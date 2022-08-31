Об этом заявила на брифинге во вторник, 30 августа, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"По нашим данным, Россия получила от Ирана беспилотники серии Mohajer-6 и Shahed в течение нескольких дней в августе. На российские транспортные самолеты загрузили оборудование БПЛА на аэродроме в Иране, затем они вылетели из Ирана в Россию. Это мы видим, таковы наши оценки" – сказала она.

Карин Жан-Пьер, однако, не прокомментировала, готовится ли Россия применить иранские беспилотники в Украине.

В то же время заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель подтвердил, что США считают, что Россия получила беспилотные летательные аппараты (БПЛА) от Ирана и "намерена использовать эти иранские БПЛА, которые могут проводить атаки с воздуха на поверхность, радиоэлектронную борьбу и определение целей на поле боя в Украине".

Ранее The Washington Post сообщила, что 19 августа из Ирана в Россию вылетели грузовые самолеты с первой партией БПЛА, которые Москва будет использовать в войне против Украины.

3 августа в Институте изучения войны предположили, что Иран мог отправить первую партию беспилотников в Россию для полевых испытаний.

12 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что РФ обратилась в Иран с просьбой предоставить сотни боевых беспилотников в ускоренном порядке.

13 июля Иран отверг обвинения США в передаче РФ беспилотников.

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