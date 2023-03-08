В Белом доме не видят признаков подготовки белорусских войск к наступлению на Украину
У Америки отсутствуют разведданные, подтверждающие готовность белорусских войск принять непосредственное участие в боевых действиях в Украине
Об этом во время пресс-брифинга сказал координатор Совета Безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.
"Мы не видели никаких признаков того, что белорусские войска или белорусское правительство планируют ощутимее поддерживать Россию в плане задействования собственных сил в войне в Украине", - подчеркнул он.
Однако режим Александра Лукашенко уже оказывал прямую поддержку российской агрессии, отметил представитель Белого дома.
"Россияне продолжают использовать Беларусь как плацдарм и как место, откуда они могут и продолжают наносить удары по Украине", - добавил Кирби.
- Ранее в ISW отмечалось, что Кремль толкает режим Лукашенко на войну в Украине, чтобы усилить контроль над Беларусью.
- 6 марта представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявлял, что ситуация на границе с Беларусью полностью контролируема, в то же время подчеркнул, что из-за присутствия на белорусской территории российских военных она по-прежнему остается "несколько напряженной".
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