Об этом во время пресс-брифинга сказал координатор Совета Безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.

"Мы не видели никаких признаков того, что белорусские войска или белорусское правительство планируют ощутимее поддерживать Россию в плане задействования собственных сил в войне в Украине", - подчеркнул он.

Однако режим Александра Лукашенко уже оказывал прямую поддержку российской агрессии, отметил представитель Белого дома.

"Россияне продолжают использовать Беларусь как плацдарм и как место, откуда они могут и продолжают наносить удары по Украине", - добавил Кирби.