В Белом доме не считают, что Китай имеет беспристрастную позицию по поводу российско-украинской войны
Белый дом отверг заявление Китая о беспристрастной позиции в войне в Украине после встречи в Москве между президентом России Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином
Об этом сообщает CNN.
"Я не думаю, что можно обоснованно смотреть на Китай как на беспристрастную сторону в любом случае", - сказал Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности.
"Они не осудили вторжение. Они не перестали покупать российскую нефть и российские энергоносители. Президент Си счел нужным прилететь в Москву, однако ни разу не поговорил с президентом Зеленским, не посетил Украину, не поинтересовался взглядом украинцев. И он, и его режим продолжают повторять российскую пропаганду о том, что это какая-то война Запада против России, какая-то экзистенциальная угроза. По-моему, это просто куча ерунды", – цитирует Кирби одно из украинских изданий.
Также Кирби подчеркнул, что о беспристрастности Китая можно было бы говорить, будь он готов услышать украинскую сторону, а также поддержал бы такие переговоры между Киевом и Москвой, которые принимали бы во внимание украинскую позицию.
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Ранее после длительных переговоров с главой Кремля Си Цьзиньпин заявил, что Пекин занимает беспристрастную позицию в войне.
Соединенные Штаты скептически отнеслись к встрече в Москве, в частности, к заявленной цели Китая выступить в роли миротворца. В частности, Кирби заметил, что если Китай хочет играть конструктивную роль, то использует свое влияние, чтобы побудить Россию прекратить войну.
Относительно совместного заявления, обнародованного после встречи Си Цьзиньпина и Путина, Кирби сказал, что в выводах переговоров было мало оптимизма.
"Ничего из того, что они сказали и выдвинули, не дает нам надежду, что эта война скоро закончится", – сказал он.
- В понедельник, 20 марта, в Москву прибыл с визитом лидер Китая Си Цзиньпин. В том же году состоялась его неофициальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, которая длилась 4,5 часа.
- Лидер Китая Си Цзиньпин на официальной встрече с Путиным в Кремле 21 марта заявил, что "конфликты, в конце концов, должны решаться путем диалога и переговоров", комментируя войну в Украине.
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