В Белом доме не подтвердили информацию о передаче Украине элементов "Железного купола"

Об этом сообщает "Голос Америки".

Когда Псаки задали вопрос по поводу "Железного купола", она ответила, что ей нужно свериться с командой и уточнить информацию.

Однако она напомнила, что на встрече в августе президент США Джо Байден и президент Владимир Зеленский договорились об укреплении сотрудничества в военной сфере.