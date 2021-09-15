В Белом доме не подтвердили информацию о передаче Украине элементов "Железного купола"
Спикер Белого дома Джен Псаки не смогла подтвердить информацию о возможности передачи Украине компонентов системы ПРО "Железный купол"
Об этом сообщает "Голос Америки".
Когда Псаки задали вопрос по поводу "Железного купола", она ответила, что ей нужно свериться с командой и уточнить информацию.
Однако она напомнила, что на встрече в августе президент США Джо Байден и президент Владимир Зеленский договорились об укреплении сотрудничества в военной сфере.
- 15 сентября Офис президента сообщил, что Украина может получить от Соединенных Штатов новые системы противовоздушной и противоракетной обороны , в частности систему "Железный купол".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.58
Покупка 26.58Продажа 26.8
-
EUR
Покупка 31.29Продажа 31.67
- Актуальное
- Важное