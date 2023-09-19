В Белом доме не доверяют заявлениям РФ и КНДР об отсутствии соглашений по поставкам оружия
Соединенные Штаты относятся с недоверием к заявлениям России и Северной Кореи об отсутствии соглашений по поставкам оружия. В Белом доме предупредили, что сочтут шаги в этом направлении нарушением резолюции Совета Безопасности ООН и будут действовать соответственно
Об этом на брифинге заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.
"Мы видели комментарии после встречи Ким Чен Ина, комментарии Кремля о том, что соглашения не были объявлены. Мы будем воспринимать это с недоверием и будем наблюдать", - отметил он.
Представитель Белого дома также подчеркнул, что "любое подобное соглашение будет нарушением резолюций СБ ООН".
Кирби отметил, что Соединенные Штаты, безусловно, продолжат говорить со странами-партнерами в ООН, о том, как совместными усилиями привлечь Москву и Пхеньян к ответственности, если они будут продвигаться в этом направлении.
Что известно о сотрудничестве РФ и КНДР
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что переговоры РФ и КНДР по военному сотрудничеству "активно продвигаются".
В июле в КНДР приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу, встретившийся, в частности, со своим северокорейским коллегой.
В начале августа Белый дом обвинил РФ в попытках купить боеприпасы у КНДР.
18 августа стало известно , что президент США Джо Байден готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином "без предварительных условий", чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.
31 августа США ввели санкции против двух граждан РФ из-за разработки для КНДР оружия массового поражения и баллистических ракет.
4 сентября в The New York Times со ссылкой на чиновников США и стран-союзниц сообщили , что глава Северной Кореи Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить РФ и встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить военное сотрудничество.
Вечером пятницы, 8 сентября, на параде в честь 75-й годовщины основания государства лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с делегацией Китая перед своей поездкой в Россию на следующей неделе.
Впоследствии стало известно , что лидер Северной Кореи отправился поездом на встречу с президентом России Владимиром Путиным во Владивосток. В Кремле подтвердили визит Ким Чен Ина в РФ "в ближайшие дни".
Во вторник утром, 12 сентября, бронепоезд северокорейского лидера Ким Чен Ина прибыл в РФ. Ожидалось, что диктатор из КНДР встретится во российском Владивостоке с Владимиром Путиным. Ким Чен Ын и Путин провели свою встречу на космодроме "Восточный".
В то же время, США выразили обеспокоенность переговорами между Российской Федерацией и Северной Кореей и пообещали последствия в случае углубления оборонного сотрудничества.
Также заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила , что любая страна, которая поддерживает Россию в войне против Украины, является соучастником убийств украинских гражданских, чиновников и находящихся на поле боя.
Российский оппозиционный политик Марк Фейгин в интервью ведущему программы "Студия Запад" Антону Борковскому высказал мнение о том, что вопрос военной помощи КНДР России в значительной степени имеет поддержку в Пекине.
17 сентября Центр национального сопротивления сообщал , что Россия хочет завезти рабочих из КНДР на временно оккупированные территории Украины для помощи оккупационной администрации.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.65 Покупка 37.65Продажа 38.41
- EUR Покупка 40.39Продажа 41.34
- Актуальное
- Важное