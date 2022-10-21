Об этом рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, который приводит журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш в twitter.

"Одна из тактик Беларуси может заключаться в том, чтобы посмотреть, смогут ли они заставить Украину применить живую силу на северной границе, чтобы отвлечь украинские силы, чтобы они не могли быть использованы в других местах на Востоке или на Юге", - отметил он.

Генеральный штаб ВСУ считает, что вероятность попытки наступления с территории Беларуси растет из-за агрессивных заявлений и действий руководства России и Беларуси.

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