В Белом доме назвали три ключевых цели Байдена на саммитах G7 и НАТО: все они касаются Украины

Об этом сообщил во вторник во время брифинга в Белом доме координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, передает Укринформ.

"Существует три всеобъемлющих целей, которые будет иметь президент", - заметил Кирби.

Первая, по его словам, касается "усиления нашей непреклонной поддержки демократической, суверенной и преуспевающей Украины, а также привлечения России к ответственности за ее войну".

Вторая цель предполагает управление разрушительными рисками для глобальной экономики, в частности, в контексте повышения цен на горючее и продовольствие, что стало результатом войны Путина в Украине.

Третья цель состоит в очерчении "информационного видения" мира, в котором демократия способна реализовать свой потенциал и победить авторитарные и коррумпированные подходы.

Отметим, саммит G7 состоится 26-28 июня в немецкой Баварии, а лидеры стран НАТО встретятся 29-30 июня в Мадриде.

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