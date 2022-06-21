В Белом доме назвали три ключевых цели Байдена на саммитах G7 и НАТО: все они касаются Украины
Президент США Джо Байден будет преследовать три основных цели во время саммитов G7 и НАТО в конце июня, которые так или иначе будут касаться реагирования на войну России в Украине
Об этом сообщил во вторник во время брифинга в Белом доме координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, передает Укринформ.
"Существует три всеобъемлющих целей, которые будет иметь президент", - заметил Кирби.
Первая, по его словам, касается "усиления нашей непреклонной поддержки демократической, суверенной и преуспевающей Украины, а также привлечения России к ответственности за ее войну".
Вторая цель предполагает управление разрушительными рисками для глобальной экономики, в частности, в контексте повышения цен на горючее и продовольствие, что стало результатом войны Путина в Украине.
Третья цель состоит в очерчении "информационного видения" мира, в котором демократия способна реализовать свой потенциал и победить авторитарные и коррумпированные подходы.
Отметим, саммит G7 состоится 26-28 июня в немецкой Баварии, а лидеры стран НАТО встретятся 29-30 июня в Мадриде.
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