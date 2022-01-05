В Белом доме назвали "сумасшедшими" заявления РФ о причастности США к протестам в Казахстане
Пресссекретарь Белого дома Джен Псаки опровергла заявления РФ о причастности США к протестам в Казахстане и назвала их стандартной российской дезинформацией
Об этом Джен Псаки заявила на брифинге 5 января.
"Мы слышали ряд безумных российских заявлений, что за этим стоят США. Я воспользуюсь возможностью, чтобы подчеркнуть, что они абсолютно ошибочны и являются частью стандартной российской инструкции по дезинформации. Мы видели немало такого в последние годы", - сказала она.
Представительница Белого дома подчеркнула, что США призывают власти в Казахстане проявлять сдержанность, а протестующих – выражать свои требования мирно.
- Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.
- 4 января казахские силовики стали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.
- На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку .
- В столице Казахстана Нур-Султани ввели чрезвычайное положение.
- Крупнейший интернет-провайдер Казахстана "Казахтелеком" отключил интернет по всей стране. Также в Алматы не работает мобильная связь.
- Президент Касим-Жомарт Токаев возглавил Совет Безопасности и заявил, что намерен жестко реагировать на протесты в стране.
- Администрация столицы Казахстана Нур-Султана оцеплена полицией , в Алматы вооруженные протестующие громят резиденцию президента, а аэропорт в Актау остановил работу на фоне протестов.
- Сообщается о первой жертве среди протестующих, а США закрыло консульство в стране.
- 5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения .
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