В Белом доме нашли кокаин: спецслужбы проверяют камеры и журналы посетителей
В западном крыле Белого дома обнаружили кокаин - спецслужбы проверяют камеры и журналы посетителей, президент США Джо Байден ситуацию не комментирует
Об этом пишет Reuters .
Кокаин нашли в месте, где посетители оставляют технику и личные вещи перед экскурсией. В Вашингтоне хранение кокаина является преступлением.
"Его нашли в западном крыле, которое посещает много людей", - сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Западное крыло пристроено к дому, где живут президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден. Оно включает в себя Овальный кабинет и рабочее место для персонала президента. Через Западное крыло регулярно проходят сотни людей, включая чиновников, их гостей и представителей прессы.
Пресс-секретарь рассказала, что экскурсии по Белому дому проходили в пятницу, субботу и воскресенье. Кокаин спецслужбы обнаружили во время запланированной проверки в воскресенье вечером, его количество не названо.
Она отметила, что в настоящее время в рамках расследования еще никто не проходил тесты на наркотики, но "будут приняты какие-либо меры, которые спецслужбы сочтут уместными".
Из-за находки Белый дом был закрыт на время в воскресенье, отмечается, что Байдена с семьей в это время в здании не было. Президент США никак не прокомментировал сложившуюся ситуацию.
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