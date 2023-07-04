Об этом информирует The Washington Post .

Отмечают, что предварительная проверка порошка показала, что на территории Белого дома был найден кокаин. По словам спикера Секретной службы США Энтони Гульелми, вещество отправили на дальнейшее тестирование в лабораторию. Он также добавил, что сейчас идет расследование того, как вещество оказалось на территории резиденции американского президента.

Также Гульелми подчеркнул, что пожарная служба округа Колумбия установила, что найденное вещество не представляет угрозы. Впрочем, он рассказал, что находка заставила усилить режим безопасности и привела к короткой эвакуации. Он также подчеркнул, что в настоящее время в Белом доме не было президента США Джо Байдена.

В то же время представитель Секретной службы отказался говорить о том, где именно в Белом доме обнаружили белый порошок или как он был упакован. Он лишь подчеркнул, что его нашли сотрудники отдела Секретной службы, совершавшие обычный обход здания.

Кроме того, работник отдела опасных материалов департамента округа Колумбия в рассылке дал результаты теста: "У нас есть желтая полоска с надписью "кокаина гидрохлорид".

Также чиновник, знакомый с делом, на условиях анонимности сообщил, что количество найденного вещества было небольшим.