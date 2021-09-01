В Белом доме началась встреча Зеленского и Байдена
В Вашингтоне началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джозефа Байдена
Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.
"Начинаем важные переговоры с Джозефом Байденом. На повестке дня - безопасность, в том числе энергетическая, обновление стратегического партнерства. Спасибо президенту США за поддержку территориальной целостности и помощь в противодействии агрессии РФ. Вместе будем двигаться вперед по пути интеграции в ЕС и НАТО", - написал Зеленский в Twitter.
"Встреча началась с заявления Байдена о приверженности США суверенитету Украины на фоне угрозы со стороны РФ", - говорится в трансляции, которую вела "Радио Свобода" из Белого дома.
По словам Байдена, партнерство между Украиной и США стало крепче за последние 30 лет. Президент США добавил, что хотел бы посетить Украину снова.
"У Украины и США общие ценности и США также привержены достижению своей цели в отношении Европы, чтобы она была целостной, свободной и мирной", - сказал Байден.
Позже Зеленский напомнил о войне на Донбассе.
"Мы потеряли 15 тыс. лучших людей", - сказал Зеленский.
Байдену передали список из около 450 пленных украинцев, которых незаконно удерживают на оккупированных территориях Донбасса, Крыма, а также в России.
Зеленский попросил Байдена помочь в освобождении заключенных.
Также президент Украины поблагодарил Байдена за предоставление 2 млн доз вакцин против COVID-19.
Также Зеленский поблагодарил Байдена за предоставление военной помощи в размере $60 млн.
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