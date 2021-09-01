В Белом доме началась встреча Зеленского и Байдена

Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.



"Начинаем важные переговоры с Джозефом Байденом. На повестке дня - безопасность, в том числе энергетическая, обновление стратегического партнерства. Спасибо президенту США за поддержку территориальной целостности и помощь в противодействии агрессии РФ. Вместе будем двигаться вперед по пути интеграции в ЕС и НАТО", - написал Зеленский в Twitter.



"Встреча началась с заявления Байдена о приверженности США суверенитету Украины на фоне угрозы со стороны РФ", - говорится в трансляции, которую вела "Радио Свобода" из Белого дома.



По словам Байдена, партнерство между Украиной и США стало крепче за последние 30 лет. Президент США добавил, что хотел бы посетить Украину снова.



"У Украины и США общие ценности и США также привержены достижению своей цели в отношении Европы, чтобы она была целостной, свободной и мирной", - сказал Байден.



Позже Зеленский напомнил о войне на Донбассе.



"Мы потеряли 15 тыс. лучших людей", - сказал Зеленский.



Байдену передали список из около 450 пленных украинцев, которых незаконно удерживают на оккупированных территориях Донбасса, Крыма, а также в России.



Зеленский попросил Байдена помочь в освобождении заключенных.



Также президент Украины поблагодарил Байдена за предоставление 2 млн доз вакцин против COVID-19.



Также Зеленский поблагодарил Байдена за предоставление военной помощи в размере $60 млн.

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