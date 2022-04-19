Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.



По ее словам, некоторые ограничительные меры могут быть приняты в ближайшие дни.

"Да, это возможно. Мы рассматриваем варианты сейчас, процесс продолжается", – сказала спикер администрации президента США.

Кроме того, она рассказала о результатах переговоров Джо Байдена с рядом западных лидеров. По ее словам, участники диалога сошлись во мнении о необходимости дальнейшей экономической и гуманитарной помощи Украине, а также в сфере безопасности.

"Они обсудили свое дипломатическое участие и скоординированные усилия, чтобы продолжить согласование серьезных экономических мер", – добавила Псаки.



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