В Белогоровке на Луганщине россияне сбросили авиабомбу на школу, где прятались около 90 гражданских
В Белогоровке в Луганской области 7 мая оккупанты сбросили авиабомбу на школу, где находились около 90 человек, примерно 30 из них спасли из-под завалов
Об этом в телеграмме написал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
"Последнюю неделю Белогоровка - село близ Лисичанска - горячая точка. Орки пытаются там совершить прорыв, идут постоянные бои. Сегодня российские убийцы "воевали" с безоружными мирными жителями. Рашисты сбросили авиабомбу на школу, в которой пряталось почти все село. Все, кто не успел эвакуироваться", - сообщил он.
После попадания в местный клуб подвал школы являлся единственным укрытием для местных жителей, однако россияне уничтожили и его. Там находились около 90 гражданских, примерно 30 из них уже спасли из-под завалов.
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