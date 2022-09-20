Об этом в эфире Еспресо сказал глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко.

"В Белогоровке людей практически нет. Очень много разрушений. Этот населенный пункт многократно переходил из рук в руки и был ареной серьезных боевых действий. Там разрушена фактически вся система инфраструктуры, много разрушений жилого фонда", - отметил он.

Власенко рассказал, что в Белогоровке расположен водозабор Попаснянского районного водоканала, который снабжал водой почти треть Луганщины.

"Он тоже разрушен. Первый, второй подъем Попаснянского водоканала претерпел очень большие разрушения и его восстановление будет очень ценной инициативой", - подытожил глава РВА.

19 сентября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ВСУ уже зачистили и взяли под контроль Белогоровку.