В Белогоровке практически нет людей и очень много разрушений, - глава Северодонецкой РВА Власенко
В поселке Белогоровка Луганской области разрушена вся система инфраструктуры и много разрушений жилого фонда
Об этом в эфире Еспресо сказал глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко.
"В Белогоровке людей практически нет. Очень много разрушений. Этот населенный пункт многократно переходил из рук в руки и был ареной серьезных боевых действий. Там разрушена фактически вся система инфраструктуры, много разрушений жилого фонда", - отметил он.
Власенко рассказал, что в Белогоровке расположен водозабор Попаснянского районного водоканала, который снабжал водой почти треть Луганщины.
"Он тоже разрушен. Первый, второй подъем Попаснянского водоканала претерпел очень большие разрушения и его восстановление будет очень ценной инициативой", - подытожил глава РВА.
- 19 сентября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ВСУ уже зачистили и взяли под контроль Белогоровку.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.47
Покупка 40.47Продажа 41.3
-
EUR
Покупка 40Продажа 41.14
- Актуальное
- Важное