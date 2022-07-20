В Белогоровке бойцы спецподразделения KRAKEN взяли в плен российского разведчика
Во время операции в Белогоровке бойцы спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Kraken захватили в плен разведчика российского ГРУ
Об этом сообщает пресс-служба спецподразделения в Telegram.
Во время допроса оккупант рассказал "легенду", что он якобы служит в инженерно-технических войсках. Однако фотографии и другие данные в его телефоне разоблачили его как кадрового сотрудника ГРУ.
"Будучи "опытным разведчиком", у него был свой цифровой дневник… Там его "боевой путь" по Украине, общение с семьей, девушкой и любовницей", – отмечают в спецподразделении.
После допроса пленнику разрешили позвонить матери, которая рассказала, что у них есть родственники в Лозовой под Харьковом.
- По сообщению Генштаба ВСУ, 20 июля Россия с потерями отступила от Григорьевки и Спорного в Донецкой области.
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