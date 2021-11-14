В Bellingcat рассказали о деталях расследования по делу "вагнергейта"

Об этом говорится в Твиттере группы международных расследователей, сообщает lb.ua.

Расследование основывается на интервью с лицами, участвовавшими в операции, огромном количестве задокументированных доказательств (включая аудио, видео и фотографии) и проверке заявлений из открытых источников.

"Расследование, которое будет опубликовано в начале следующей недели, является результатом интенсивных усилий нашей следственной группы во главе с Христо Грозевым и наиболее детальным анализом неудачной разведывательной операции, которая привела к аресту 33 наемников в Беларуси в 2020 году", - говорится в сообщении .

Отчет будет содержать много информации и доказательств, которые можно сравнить с заявлениями президента Украины и его команды, отметили в Bellingcat.





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