В Bellingcat рассказали о деталях расследования по делу "вагнергейта"
Расследование Bellingcat по делу "вагнергейта", которое будет опубликовано на этой неделе, насчитывает более 11 тысяч слов
Об этом говорится в Твиттере группы международных расследователей, сообщает lb.ua.
Расследование основывается на интервью с лицами, участвовавшими в операции, огромном количестве задокументированных доказательств (включая аудио, видео и фотографии) и проверке заявлений из открытых источников.
"Расследование, которое будет опубликовано в начале следующей недели, является результатом интенсивных усилий нашей следственной группы во главе с Христо Грозевым и наиболее детальным анализом неудачной разведывательной операции, которая привела к аресту 33 наемников в Беларуси в 2020 году", - говорится в сообщении .
Отчет будет содержать много информации и доказательств, которые можно сравнить с заявлениями президента Украины и его команды, отметили в Bellingcat.
- Напомним, 8 сентября издание CNN со ссылкой на заявления трех экс-чиновников украинской военной разведки сообщило, что спецоперация по задержанию вагнеровцев в Украине происходила "с ведома Соединенных Штатов".
- CNN опубликовало материал, в котором сообщалось о том, как готовились к спецоперации по задержанию вагнеровцев украинские спецслужбы и чем помогали США.
- Безугла заявила, что подготовка задержания вагнеровцев не была спецоперацией и проводилась без участия других стран.
- Кроме того, по словам Безуглой, парламентская ВСК по "вагнергейту" не будет вызывать Зеленского на заседание из-за его неприкосновенности.
- 14 сентября экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба сказал, что заседание ВСК по "вагнергейту" не состоялось, потому что якобы не собрался кворум.
- Народный депутат фракции "Голос" Роман Костенко заявил, что во время заседания временной следственной комиссии ВР, расследующей "вагнергейт", были озвучены новые факты об оперативных мероприятиях и прозвучали новые фамилии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.1
Покупка 26.1Продажа 26.36
-
EUR
Покупка 29.78Продажа 30.22
- Актуальное
- Важное