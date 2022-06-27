Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Однако, по имеющейся информации, руководство Республики Беларусь продолжает оказывать военную поддержку Российской Федерации, в частности, в Белгородскую область отправлена очередная партия боеприпасов объемом до 20 вагонов.

По состоянию на утро 27 июня враг ведет наступление в направлении населенного пункта Мазановка, также продолжаются боевые действия в районе Волчоярки. При поддержке артиллерии россияне пытаются блокировать Лисичанск с юга.

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