В Белгородской области заявили о якобы сбитии 12 воздушных целей
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что вблизи Белгорода были уничтожены 12 воздушных целей
Об этом он написал в своем телеграме.
Гладков утверждает, что над городом и областью сработала ПВО, которая уничтожила цели на подлете к районному центру.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбиты 12 воздушных целей на подлете в город. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - говорится в сообщении.
- Утром воскресенья, 20 августа, в российском Курске вероятно украинский беспилотник атаковал железнодорожный вокзал: в результате ранены 5 человек. Также российская ПВО якобы сбила украинский дрон на подлете к Москве, а в Ростове отработало РЭБ.
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