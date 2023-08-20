Об этом он написал в своем телеграме.

Гладков утверждает, что над городом и областью сработала ПВО, которая уничтожила цели на подлете к районному центру.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбиты 12 воздушных целей на подлете в город. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - говорится в сообщении.