Об этом информируют росСМИ.

Вечером 12 января на ремонтно-технической базе, как пишет издание, из-за нарушения правил пожарной безопасности во время ремонта танка Т-72 инцидент произошел.

"Из-за пожара на одном танке сдетонировал боеприпас, в результате чего танк был уничтожен. Огонь перекинулся на два других Т-72, которые стояли неподалеку, однако их удалось спасти", - говорится в сообщении.

Известно, что спасатели прибыли на место лишь через два часа после возгорания. Никто не пострадал.

Напомним, в ТРЦ "Мега Химки", на Ленинградском шоссе в Москве, в процессе сварочных работ произошло возгорание в отделе хозяйственных товаров - погиб охранник, а ущерб достигает 30 млрд рублей.

15 декабря в Ангарске (Иркутская область РФ) произошел взрыв и вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

В станице Тбилисской Краснодарского края произошло возгорание в торговом центре "Вега". Площадь пожара составила тысячу кв. м.

На крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске произошел пожар: авианосец находился на ремонтном заводе "Звездочка" в Мурманске, когда произошло возгорание.

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков 11 января заявил об "обстреле" села Старый Хутор, повреждены линии электропередачи, две улицы остались без света.

В столице России, на водохранилище Москвы, 12 января загорелся транспортный буксир "Адлер".

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