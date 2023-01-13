В Белгородской области во время ремонта "демилитаризовался" танк, еще два получили повреждения, - росСМИ
В Белгородской области России при ремонте танка Т-72 сдетонировал боеприпас, одна боевая машина уничтожена и еще две получили повреждения
Об этом информируют росСМИ.
Вечером 12 января на ремонтно-технической базе, как пишет издание, из-за нарушения правил пожарной безопасности во время ремонта танка Т-72 инцидент произошел.
"Из-за пожара на одном танке сдетонировал боеприпас, в результате чего танк был уничтожен. Огонь перекинулся на два других Т-72, которые стояли неподалеку, однако их удалось спасти", - говорится в сообщении.
Известно, что спасатели прибыли на место лишь через два часа после возгорания. Никто не пострадал.
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