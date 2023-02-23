В Белгородской области упал самолет минобороны РФ
Утром 23 февраля у границы с Украиной упал военный самолет минобороны России. Пилот погиб
Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
"В Валуйском городском округе упал самолет МО. Сейчас на месте работает следственная группа и сотрудники МЧС", - написал он и добавил, что причина падения выясняется.
Этот район РФ прилегает к границе с Харьковской областью. Именно оттуда враг обстреливает Украину.
Российские СМИ пишут, что речь идет о Су-25.
Штурмовик упал на здание с сеном, в результате чего начался пожар.
По предварительной информации, пилот остался жив, успел катапультироваться.
Впоследствии стало известно, что летчик погиб.
В то же время пропагандисты сообщают об отсутствии разрушений на земле: "самолет упал в безлюдной местности".
Причиной крушения стала техническая неисправность, отметили в одном из российских ведомств.
- Напомним, в России проинформировали о "попытке обстрела" 31 января нефтеперекачивающей станции (НПС) "Новозыбковое" в Брянской области, входящей в нефтепровод "Дружба", со стороны Украины.
- 4 февраля в Борисовке Белгородской области в России в результате попадания снарядов произошел пожар на промышленном предприятии, обслуживающем Крымский мост.
- А 14 февраля в Москве в районе научно-исследовательского института точных приборов, проектирующих оборудование для ракетного вооружения кораблей и самолетов, произошел большой пожар.
- 22 февраля также сообщалось , что в российском Красноярске загорелся пожар на складе, площадь возгорания - 2,5 тыс. м². По предварительным данным, пострадавших нет.
- Также вчера губернатор Белгородской области в РФ Вячеслав Гладков утверждал , что в местный торговый центр "попал снаряд", поэтому произошло возгорание.
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