Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

"В Валуйском городском округе упал самолет МО. Сейчас на месте работает следственная группа и сотрудники МЧС", - написал он и добавил, что причина падения выясняется.

Этот район РФ прилегает к границе с Харьковской областью. Именно оттуда враг обстреливает Украину.

Российские СМИ пишут, что речь идет о Су-25.

Штурмовик упал на здание с сеном, в результате чего начался пожар.

По предварительной информации, пилот остался жив, успел катапультироваться.

Впоследствии стало известно, что летчик погиб.

В то же время пропагандисты сообщают об отсутствии разрушений на земле: "самолет упал в безлюдной местности".

Причиной крушения стала техническая неисправность, отметили в одном из российских ведомств.