В Белгородской области требуют по 3 тыс. рублей за эвакуацию детей из Шебекино, - СМИ
Местные власти Белгородской области эвакуируют детей из Шебекино, однако за это нужно заплатить 3 тыс. рублей
Об этом сообщают российские СМИ.
Первые 300 подростков были отправлены из Шебекино в Воронежскую область в среду, 31 мая. Однако жители Белгородской области жалуются, что эвакуация была не бесплатной.
"Крик души!!! Слава богу, вчера отправила детей в лагерь в Воронежскую область. Чего стоило добиться того, чтобы попасть в списки! Обещали все бесплатно, а в последний момент сказали, что надо доплатить за проезд. И так за двоих 6 тысяч рублей пришлось заплатить. пришлось выложить последнее, что было", - пишет одна из жительниц Шебекино.
Что происходит в Белгородской области
22 мая легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус (РДК) сообщили об освобождении населенных пунктов Козинка и Гора-Подол Белгородской области РФ и вхождении их передовых отрядов в Грайворон.
2 июня РДК и легион "Свобода России" заявили о второй фазе рейда на Белгородщине. На этот раз российские партизаны сосредоточили в городе Шебекино.
Сегодня, 3 июня, "легионеры" обвинили путинские войска в "хаотичном обстреле Белгородщины" и предложили жителям области эвакуацию вглубь Украины.
"Пограничная зона в Белгородской области стремительно превращается в серую зону (со стороны РФ): заброшенные дома, покинутые жители, полное отсутствие местной администрации и представителей полиции... В этой образовавшейся серой зоне РДК пытается закрепиться, чтобы потом навести порядок", - проинформировали в свою очередь 3 июня в РДК.
- 3 июня владелец российского ЧВК Вагнера Евгений Пригожин пообещал заняться защитой пограничной Белгородской области РФ, если на это не способны подразделения министерства обороны страны-агрессора.
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