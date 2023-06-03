Об этом сообщают российские СМИ.

Первые 300 подростков были отправлены из Шебекино в Воронежскую область в среду, 31 мая. Однако жители Белгородской области жалуются, что эвакуация была не бесплатной.

"Крик души!!! Слава богу, вчера отправила детей в лагерь в Воронежскую область. Чего стоило добиться того, чтобы попасть в списки! Обещали все бесплатно, а в последний момент сказали, что надо доплатить за проезд. И так за двоих 6 тысяч рублей пришлось заплатить. пришлось выложить последнее, что было", - пишет одна из жительниц Шебекино.

Что происходит в Белгородской области

22 мая легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус (РДК) сообщили об освобождении населенных пунктов Козинка и Гора-Подол Белгородской области РФ и вхождении их передовых отрядов в Грайворон.

2 июня РДК и легион "Свобода России" заявили о второй фазе рейда на Белгородщине. На этот раз российские партизаны сосредоточили в городе Шебекино.

Сегодня, 3 июня, "легионеры" обвинили путинские войска в "хаотичном обстреле Белгородщины" и предложили жителям области эвакуацию вглубь Украины.

"Пограничная зона в Белгородской области стремительно превращается в серую зону (со стороны РФ): заброшенные дома, покинутые жители, полное отсутствие местной администрации и представителей полиции... В этой образовавшейся серой зоне РДК пытается закрепиться, чтобы потом навести порядок", - проинформировали в свою очередь 3 июня в РДК.