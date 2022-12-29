В Белгородской области сообщили о взрывах, – губернатор Гладков

Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 29 декабря написал в телеграме.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, по словам Гладкова, россияне не пострадали.

"Известно, что один из фрагментов (ракеты, - ред.) упал на развязку автодороги Комсомольский - Майский. Произошло возгорание сухой травы, которую уже потушили наши спасатели", - заявил Гладков.

Напомним, 26 декабря в районе аэродрома российского города Энгельс Саратовской области была объявлена воздушная тревога и раздались взрывы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb