В Белгородской области сообщили о взрывах, – губернатор Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о работе российской ПВО над Белгородом и районом, фрагмент ракеты упал на дорогу
Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 29 декабря написал в телеграме.
Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, по словам Гладкова, россияне не пострадали.
"Известно, что один из фрагментов (ракеты, - ред.) упал на развязку автодороги Комсомольский - Майский. Произошло возгорание сухой травы, которую уже потушили наши спасатели", - заявил Гладков.
- Напомним, 26 декабря в районе аэродрома российского города Энгельс Саратовской области была объявлена воздушная тревога и раздались взрывы.
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