В Белгородской области сдетонировал склад боеприпасов: трое российских военных уничтожены, 13 ранены
На хуторе Тоненькое в Белгородской области РФ 14 января начался пожар, из-за которого сдетонировал склад боеприпасов в доме культуры. Известно о 13 раненых и 3 погибших российских военных
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Также отмечается, что 15 местных жителей были эвакуированы.
В свою очередь российские телеграм-каналы сообщают, что в доме культуры находилась база российских военных. По их информации, командир взвода взорвал гранату РГД-5, из-за чего начался пожар площадью 450 квадратных метров, который и вызвал детонацию боеприпасов.
- В Белгородской области России во время ремонта танка Т-72 сдетонировал боеприпас, одна боевая машина уничтожена и две получили повреждения.
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