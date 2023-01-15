Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Также отмечается, что 15 местных жителей были эвакуированы.

В свою очередь российские телеграм-каналы сообщают, что в доме культуры находилась база российских военных. По их информации, командир взвода взорвал гранату РГД-5, из-за чего начался пожар площадью 450 квадратных метров, который и вызвал детонацию боеприпасов.

В Белгородской области России во время ремонта танка Т-72 сдетонировал боеприпас, одна боевая машина уничтожена и две получили повреждения.

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