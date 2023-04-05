Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В районе Нового Оскола россияне сделали мощный склад с боеприпасами. Недалеко от того места они расположили полевую базу техники, бронетехники и танков. По последним оценкам около 8 тыс. мобилизованных сосредоточено именно на территории Белгородской области. Этот фактор настораживает, потому что непонятно, куда их направят, – или для обеспечения потребностей по обороне Курской и Брянской областей, или отправят для усиления группировки войск на Луганщине", - отметил Селезнев.

По словам полковника ВСУ, в районе Кременной сконцентрирована мощная группировка путинского войска.

"Россияне время от времени пытаются атаковать позиции ВСУ в направлении Купянска. Ситуация динамичная. ВСУ мощно держат оборонительные рубежи и позиции и не позволяют россиянам развивать успех, отражая все вражеские атаки, но угроза остается", - подчеркнул Селезнев.