Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией В Белгородской области России ПВО сбила 3 ракеты, власти заявили о пострадавшем

В Белгородской области России ПВО сбила 3 ракеты, власти заявили о пострадавшем

6 мартa, 2023 понедельник
08:14
война с Россией

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что в городе Новый Оскол ПВО сбила 3 ракеты

Об этом он написал в телеграме.

"В Новом Осколе сработала наша система ПВО. Сбиты 3 ракеты. Последствия уточняются", - отметил Гладков.

По его словам, сейчас известно об одном пострадавшем мужчине, который получил осколочные ранения руки.

Также есть повреждения от обломков фасадов и линии электропередачи в нескольких селах Новооскольского округа.

Все оперативные и аварийные службы выехали на место.

Россия
Белгород
Читайте также:
Дональд Трамп
5 мартa, 2023 воскресенье
Трамп рассказал, как остановить войну РФ против Украины и не допустить Третью мировую
5 мартa, 2023 воскресенье
В Польше подожгли машины скорой, предназначенные для больниц Украины
проліски
5 мартa, 2023 воскресенье
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украину заглянет теплая погода
Киев
-1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.41
    Покупка 38.41
    Продажа 39.31
  • EUR
    Покупка 40.21
    Продажа 41.24
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
6 мартa
08:09
Ночью враг атаковал Днепропетровщину беспилотниками, все уничтожили силы ПВО
08:07
OPINION
Владимир Горбач
Война России против Украины может стать для Москвы гражданской
07:49
За сутки ВСУ ликвидировали 650 российских военных, 15 дронов и 9 танков
07:40
Великобритания планирует запретить незаконным мигрантам оставаться в стране
07:17
российские солдаты
РФ пытается создать условия для наступления еще на двух направлениях и маневрирует в районах Новая Каховка - Армянск, - Генштаб
07:15
В Турции обрушилась 6-этажка, которую ранее повредило землетрясение
06:43
Иран в сотрудничестве с Россией планирует запустить в космос два спутника
06:29
ISW: Украинские силы, вероятно, проводят ограниченный тактический отвод войск в Бахмуте
06:26
Партия премьера Эстонии Каллас лидирует на парламентских выборах
05:50
Наводнение в Малайзии: есть погибшие, более 40 тыс. человек эвакуированы
05:25
На Киевщине ночью по враждебной цели работали силы ПВО
01:02
Саудовская Аравия повысила цены на нефть для Азии и Европы, - Bloomberg
00:10
У ЕС нет доказательств, что Китай планирует передать России оружие, - фон дер Ляен
2023, воскресенье
5 мартa
23:06
Обновлено
В оккупированном Мелитополе раздались 2 взрыва, — мэр
22:56
США считают, что Китай может использовать для шпионажа грузовые краны, - WSJ
22:32
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Важные дороги в Бахмут находятся под огнем РФ, но ВСУ контролируют город. Колонка Сергея Згурца
22:04
В Запорожье завершили поисковые работы после удара по многоэтажке: пять человек считаются без вести пропавшими
21:39
В Турции арестовали более 200 подозреваемых по делу о некачественной застройке в зоне землетрясения
21:13
"Идем к тому, чтобы обеспечить полную ответственность государства-террориста": Зеленский о конференции United for Justice
20:35
Италия работает над созданием портового коридора для Украины
20:22
ВСУ уничтожили вражескую вышку наблюдения в Брянской области
20:02
OPINION
Вляпаться в историю
19:03
Соловьев говорит, что попал под обстрел вблизи Угледара
18:58
Эксклюзив
Если армия "Приднестровья" попытается пойти на Кишинев, то Молдова немедленно попросит помощи у Украины, - бывший постпред Молдовы в ООН
18:49
Роман Шухевич
Этот день в истории: в бою погиб главнокомандующий УПА Роман Шухевич, а ровно через три года не стало Сталина
18:23
Руководство и военнослужащие 155 бригады морской пехоты ВС РФ отказываются снова идти в наступление на Угледарском направлении, - Генштаб
18:15
Эксклюзив
Россияне могут попытаться наступать на узком участке в Запорожской области, но это не будет эффективно, - военный эксперт Коваленко
18:08
OPINION
Окно возможностей для Украины может превратиться в глухую стену
17:57
Для защиты от новых планирующих бомб нужны современные истребители, - Игнат
17:57
Вражеский снаряд попал в гражданский автомобиль на Харьковщине, погибли супруги
17:50
"Люди разных профессий": ГУР объяснило, почему наградило отличием блоггера
17:42
В Швейцарии идут дебаты по поводу отмены запрета на реэкспорт боеприпасов в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты
17:15
Украинец Котовский завоевал второе в сезоне золото Кубка мира по фристайлу
16:51
После 10 лет переговоров ООН приняла историческое соглашение о защите Мирового океана
16:47
Генерал США Ходжес объяснил, почему Украине следует деоккупировать Крым раньше Донбасса
16:28
ВСУ уничтожили склад боеприпасов, РСЗО и артиллерийскую пушку врага на Кинбурнской косе
16:24
"Мы уже насчитали два триллиона гривен нанесенного ущерба": Минзащиты окружающей среды о вреде экологии, нанесенном РФ
16:23
Эксклюзив
Олег Дунда
Украина должна стать лидером для будущих независимых государств на территории РФ, как Великобритания для своих доминионов, - нардеп Дунда
16:05
Обновлено
УПЛ: результаты всех матчей 16-го тура чемпионата Украины
16:02
OPINION
…И на троне устроится закомплексованный и самовлюбленный авторитаризм
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV