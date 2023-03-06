Об этом он написал в телеграме.

"В Новом Осколе сработала наша система ПВО. Сбиты 3 ракеты. Последствия уточняются", - отметил Гладков.

По его словам, сейчас известно об одном пострадавшем мужчине, который получил осколочные ранения руки.

Также есть повреждения от обломков фасадов и линии электропередачи в нескольких селах Новооскольского округа.

Все оперативные и аварийные службы выехали на место.