В Белгородской области России ПВО сбила 3 ракеты, власти заявили о пострадавшем
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что в городе Новый Оскол ПВО сбила 3 ракеты
Об этом он написал в телеграме.
"В Новом Осколе сработала наша система ПВО. Сбиты 3 ракеты. Последствия уточняются", - отметил Гладков.
По его словам, сейчас известно об одном пострадавшем мужчине, который получил осколочные ранения руки.
Также есть повреждения от обломков фасадов и линии электропередачи в нескольких селах Новооскольского округа.
Все оперативные и аварийные службы выехали на место.
- В понедельник, 27 февраля, жители российского Белгорода слышали звуки взрывов, а в нескольких районах города разбились беспилотные летательные аппараты .
- 1 марта губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о поиске жилья для жителей населенных пунктов, расположенных вблизи границы с Украиной.
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