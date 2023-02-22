Об этом губернатор Белгородской области написал в телеграме.

"Снаряды попали в торговый центр, в результате чего он загорелся. По предварительным данным, есть один пострадавший. Мужчину с осколочными ранениями доставили в больницу. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое. Вся необходимая помощь оказывается. Оперативные службы находятся на месте, спасатели приступили к тушению ", – написал он.

Позже Гладков подтвердил, что есть пострадавший: мужчина получил контузию. А еще произошел повторный "обстрел": повреждена кровля частного дома.