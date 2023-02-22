В Белгородской области РФ загорелся торговый центр, оккупанты говорят, что "попал снаряд"
Губернатор Белгородской области в РФ Вячеслав Гладков утверждает, что в местный торговый центр "попал снаряд", поэтому произошло возгорание
Об этом губернатор Белгородской области написал в телеграме.
"Снаряды попали в торговый центр, в результате чего он загорелся. По предварительным данным, есть один пострадавший. Мужчину с осколочными ранениями доставили в больницу. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое. Вся необходимая помощь оказывается. Оперативные службы находятся на месте, спасатели приступили к тушению ", – написал он.
Позже Гладков подтвердил, что есть пострадавший: мужчина получил контузию. А еще произошел повторный "обстрел": повреждена кровля частного дома.
- Напомним, в России проинформировали о "попытке обстрела" 31 января нефтеперекачивающей станции (НПС) "Новозыбково" в Брянской области, входящей в нефтепровод "Дружба", со стороны Украины.
- 4 февраля в Борисовке Белгородской области России в результате попадания снарядов произошел пожар на промышленном предприятии, обслуживающем Крымский мост.
- А 14 февраля в Москве в районе научно-исследовательского института точных приборов, проектирующих оборудование для ракетного вооружения кораблей и самолетов, произошел большой пожар.
- 22 февраля также сообщалось , что в российском Красноярске начался пожар на складе, площадь возгорания - 2,5 тыс. м². По предварительным данным, пострадавших нет.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.22
Покупка 39.22Продажа 39.87
-
EUR
Покупка 41.29Продажа 42.15
- Актуальное
- Важное