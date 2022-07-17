В Белгородской области РФ расширяют военную подготовку для детей
В приграничном с Украиной российском городе Белгороде и Белгородской области действуют сотни кадетских и юнармейских классов
Об этом сообщило ГУР Минобороны Украины в Telegram.
"В Белгороде и Белгородской области открыто 500 кадетских классов и около 1000 юноармейских классов. Также в российском Белгороде на базе местного отделения ДОСААФ открыты курсы начальной военной подготовки для тех, кто хочет служить в армии, однако не имеет соответствующего опыта. Выпускников курсов склоняют к подписанию контракта с ВС РФ", - отмечают украинские разведчики.
Также из-за приближения боевых действий к границе Белгородской области местные власти переносят ряд объектов, связанных с войной, в глубину российской территории. В частности, "пункт приема беженцев" передислоцирован из района вблизи поселка Нехотеевка в пгт Октябрьский.
- Напомним, 12 июля адвокат Николай Полозов заявил, что российское общество может резко отреагировать на объявление всеобщей мобилизации в РФ.
- 15 июля Данилов заявил, что в России продолжается скрытая мобилизация, чтобы собрать пушечное мясо для войны в Украине.
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