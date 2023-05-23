В Белгородской области РФ продолжается "контртеррористическая операция". Губернатор заявляет о раненых и призывает местных пока не возвращаться домой
Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков утром 23 мая заявил, что жителям Грайворонского округа "пока не стоит" возвращаться домой
Об этом Гладков написал в своем telegram-канале, добавив, что "длится зачистка территории министерством обороны совместно с силовыми структурами".
Кроме этого, он добавил, что "во время эвакуационных мероприятий" умерла женщина 1941 года рождения, "причины устанавливаются".
Гладков также косвенно подтвердил, что часть территории Белгородской области российские военные и силовики до сих пор не контролируют.
"Есть информация о том, что в тех населенных пунктах, в которые зашел противник, есть двое раненых мирных жителей. Пока до них силовики не смогли дойти. Задание сейчас утром номер один. Надеюсь, максимально быстро сможем их эвакуировать и доставить в лечебное учреждение. "Погибших среди мирного населения на сегодняшний день нет. Все необходимые действия со стороны силовых структур проводятся. Ждем завершения контртеррористической операции, которая вчера была объявлена", - указал он.
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В telegram-канале легион "Свобода России" сообщили, что "встретили рассвет на освобожденной территории".
"Доброе утро всем, кроме путинских пособников! Мы встретили рассвет на освобожденной территории и двигаемся дальше", - говорится в сообщении.
- 22 мая легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус заявили, что освободили населенные пункты Козинку и Гора-Подол Белгородской области РФ в рамках создания демилитаризованной зоны на границе с РФ, а в Грайворон вошли передовые отряды. В регионе был введен режим контртеррористической операции и эвакуированы ядерные боеприпасы.
- Поздним вечером 22 мая в РосСМИ появилась информация, что в Белгороде зафиксированы прилеты в административные сооружения, в частности в здания ФСБ и МВД, также сообщали об ударах беспилотников по админзданиям в Грайвороне и Борисовке.
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