Об этом Гладков написал в своем telegram-канале, добавив, что "длится зачистка территории министерством обороны совместно с силовыми структурами".

Кроме этого, он добавил, что "во время эвакуационных мероприятий" умерла женщина 1941 года рождения, "причины устанавливаются".

Гладков также косвенно подтвердил, что часть территории Белгородской области российские военные и силовики до сих пор не контролируют.

"Есть информация о том, что в тех населенных пунктах, в которые зашел противник, есть двое раненых мирных жителей. Пока до них силовики не смогли дойти. Задание сейчас утром номер один. Надеюсь, максимально быстро сможем их эвакуировать и доставить в лечебное учреждение. "Погибших среди мирного населения на сегодняшний день нет. Все необходимые действия со стороны силовых структур проводятся. Ждем завершения контртеррористической операции, которая вчера была объявлена", - указал он.

Читайте также: ISW: В России ощущаются информационные потрясения из-за событий в Белгородской области

В telegram-канале легион "Свобода России" сообщили, что "встретили рассвет на освобожденной территории".

"Доброе утро всем, кроме путинских пособников! Мы встретили рассвет на освобожденной территории и двигаемся дальше", - говорится в сообщении.