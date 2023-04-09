В Белгородской области РФ появились инструкции по эвакуации
В населенных пунктах Белгородской области России появились памятки с порядком действий для эвакуации и инструкцией, как собирать "тревожный чемоданчик"
Об этом пишут российские телеграм-каналы.
Памятки содержат пошаговую инструкцию для эвакуации и инструкции по сбору "тревожного чемоданчика". В памятках также советуют к одежде и вещам прикрепить ярлыки с именами и контактными данными тех, кто будет эвакуироваться в случае необходимости.
- 8 апреля поселок Архангельское в Белгородской области попал под артиллерийский обстрел. Власти региона указывают, что ВСУ обстреляли окрестности, и заявляют о разрушении.
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