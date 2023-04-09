В Белгородской области РФ появились инструкции по эвакуации

Об этом пишут российские телеграм-каналы.

Памятки содержат пошаговую инструкцию для эвакуации и инструкции по сбору "тревожного чемоданчика". В памятках также советуют к одежде и вещам прикрепить ярлыки с именами и контактными данными тех, кто будет эвакуироваться в случае необходимости.