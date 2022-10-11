Об этом в телеграме пишет губернатор области Вячеслав Гладков.

Российский чиновник обвиняет в обстреле украинское войско:

"ВСУ обстреляли подстанцию в Шебекино. Снарядами поврежден трансформатор подстанции. В настоящее время от электроэнергии отключено более двух тысяч жителей. Жертв и пострадавших нет".

Также добавляет, что на месте находятся местные должностные лица, МЧС, полиция и другие оперативные службы.

Напомним, что Россия уже второй день проводит масштабные обстрелы гражданской критической инфраструктуры Украины. А также центральные районы мирных городов.

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