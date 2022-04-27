В Белгородской области раздалось несколько взрывов, местный губернатор говорит о пожаре на складе боеприпасов
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе раздались взрывы из-за пожара на складе боеприпасов
Об этом Гладков написал в Telegram.
По словам губернатора Белгородской области, в районе 3:35 он пробудился от громкого звука, который был похож на взрыв.
"Приблизительно в 3:35 проснулся от громкого звука, похожего на взрыв. Пока ни одна дежурная служба города и области не находит причину этого звука. Поиск продолжается, результаты сразу сообщу. Пока писал данное сообщение, прозвучало ещё три взрыва.", - сначала сообщил Вячеслав Гладков.
Через пол часа у Гладкова появилась информация о пожаре на складе с боеприпасами.
"Только что связался с главой Головинского сельского поселения Денисом Золотухиным. В районе села Старая Нелидовка, по предварительной информации, горит склад боеприпасов. Разрушений жилых построек, домов нет. Пострадавших среди мирного населения нет.", - написал губернатор Белгородщины.
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