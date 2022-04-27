В Белгородской области раздалось несколько взрывов, местный губернатор говорит о пожаре на складе боеприпасов

Об этом Гладков написал в Telegram.



По словам губернатора Белгородской области, в районе 3:35 он пробудился от громкого звука, который был похож на взрыв.



"Приблизительно в 3:35 проснулся от громкого звука, похожего на взрыв. Пока ни одна дежурная служба города и области не находит причину этого звука. Поиск продолжается, результаты сразу сообщу. Пока писал данное сообщение, прозвучало ещё три взрыва.", - сначала сообщил Вячеслав Гладков.



Через пол часа у Гладкова появилась информация о пожаре на складе с боеприпасами.



"Только что связался с главой Головинского сельского поселения Денисом Золотухиным. В районе села Старая Нелидовка, по предварительной информации, горит склад боеприпасов. Разрушений жилых построек, домов нет. Пострадавших среди мирного населения нет.", - написал губернатор Белгородщины.





4 марта в селе Теткино, расположенном на территории Курской области Российской Федерации, взорвался склад с боеприпасами.

1 апреля в российском Белгороде произошел пожар на нефтебазе .

В Минобороны Украины, в ответ на обвинения в атаках на Белгород, отметили , что проводят оборонную операцию.

Ракета, разразившаяся в пятницу, 1 апреля 2022 года, возле села Никольское вблизи российского областного центра Белгорода, прилетела с территории России.

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