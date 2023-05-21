В Белгородской области прогремели взрывы
В ночь с 20 на 21 мая в Белгородской области прозвучали взрывы
Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.
Россияне уточняют, что взрывы прогремели после 00:00 воскресенья, 21 мая, в районе Шебекино.
На месте взрывов произошел пожар.
Воздушную тревогу в Харьковской области не объявляли.
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