Об этом писал губернатор области Вячеслав Гладков.

Он заявил, что ВСУ обстреляли Шебекинский городской округ.

По его словам, в поселке Червоное осколками снарядов повреждены школа, церковь и многоквартирный дом: выбиты окна, иссечены фасады и кровля. Гладков также заявил о прилетах на территории сельскохозяйственного предприятия в Новой Таволжанке.

Пострадавших нет, идет подворовой обход.

Украинские власти "обстрел" не прокомментировали.