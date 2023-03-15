В Белгородской области от обстрелов пострадали несколько населенных пунктов. Местные власти обвинили ВСУ
В среду, 15 марта, в Белгородской области под обстрел попали населенные пункты Червоное и Новая Таволжанка, местные власти обвинили ВСУ
Об этом писал губернатор области Вячеслав Гладков.
Он заявил, что ВСУ обстреляли Шебекинский городской округ.
По его словам, в поселке Червоное осколками снарядов повреждены школа, церковь и многоквартирный дом: выбиты окна, иссечены фасады и кровля. Гладков также заявил о прилетах на территории сельскохозяйственного предприятия в Новой Таволжанке.
Пострадавших нет, идет подворовой обход.
Украинские власти "обстрел" не прокомментировали.
- 6 марта губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что в городе Новый Оскол ПВО сбила 3 ракеты.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.14
Покупка 38.14Продажа 38.9
-
EUR
Покупка 40.21Продажа 41.13
- Актуальное
- Важное