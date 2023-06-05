Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в telegram.

"В Белгородском районе горит один из энергетических объектов. Предварительной причиной вспышки стало сброшенное взрывное устройство из беспилотника. Пострадавших нет. Отключения потребителей нет", – написал он в 02:00.

Ситуация в Белгородской области. Что известно

22 мая легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус (РДК) сообщили об освобождении населенных пунктов Козинка и Гора-Подол Белгородской области РФ и вхождении их передовых отрядов в Грайворон.

2 июня РДК и легион "Свобода России" начали второе наступление на Белгородщину. В этот раз русские партизаны сосредоточились на городе Шебекино.

Позже "легионеры" обвинили путинские войска в "хаотическом обстреле Белгородщины" и предложили жителям области эвакуацию в глубь Украины .

"Пограничная зона в Белгородской области стремительно превращается в серую зону (со стороны РФ): заброшенные дома, покинутые жители, полное отсутствие местной администрации и представителей полиции... В этой образовавшейся серой зоне РДК пытается закрепиться, чтобы потом навести порядок ", - проинформировали в свою очередь в РДК.

Утром 4 июня добровольцы заявили о боях на подступах к Шебекино. А днем РДК и легион записали видео с двумя пленными, в котором обратились к областному руководителю Вячеславу Гладкову. Они попросили его прийти и забрать пленных подконтрольной Путину армии. В 16:54 Гладков обнародовал свой ответ с согласием на встречу ради того, чтобы забрать пленных, но в другом городе. Но в назначенное время ни позже встреча не состоялась. Гладков написал в телеграмме, что провел "суженный оперативный штаб". В телеграмм-канале легиона "Свобода России" появилось очередное видео , в котором Гладкова обвинили в трусости. Бойцы утверждают, что пленные живы и передадут их в обменный фонд Украины.