В Белгородской области ночью горел энергообъект, власти говорят об атаке беспилотника
В России в Белгородской области ночью горел один из энергетических объектов, местные власти говорят об атаке беспилотника
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в telegram.
"В Белгородском районе горит один из энергетических объектов. Предварительной причиной вспышки стало сброшенное взрывное устройство из беспилотника. Пострадавших нет. Отключения потребителей нет", – написал он в 02:00.
Ситуация в Белгородской области. Что известно
22 мая легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус (РДК) сообщили об освобождении населенных пунктов Козинка и Гора-Подол Белгородской области РФ и вхождении их передовых отрядов в Грайворон.
2 июня РДК и легион "Свобода России" начали второе наступление на Белгородщину. В этот раз русские партизаны сосредоточились на городе Шебекино.
Позже "легионеры" обвинили путинские войска в "хаотическом обстреле Белгородщины" и предложили жителям области эвакуацию в глубь Украины .
"Пограничная зона в Белгородской области стремительно превращается в серую зону (со стороны РФ): заброшенные дома, покинутые жители, полное отсутствие местной администрации и представителей полиции... В этой образовавшейся серой зоне РДК пытается закрепиться, чтобы потом навести порядок ", - проинформировали в свою очередь в РДК.
Утром 4 июня добровольцы заявили о боях на подступах к Шебекино. А днем РДК и легион записали видео с двумя пленными, в котором обратились к областному руководителю Вячеславу Гладкову. Они попросили его прийти и забрать пленных подконтрольной Путину армии. В 16:54 Гладков обнародовал свой ответ с согласием на встречу ради того, чтобы забрать пленных, но в другом городе. Но в назначенное время ни позже встреча не состоялась. Гладков написал в телеграмме, что провел "суженный оперативный штаб". В телеграмм-канале легиона "Свобода России" появилось очередное видео , в котором Гладкова обвинили в трусости. Бойцы утверждают, что пленные живы и передадут их в обменный фонд Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.93
Покупка 36.93Продажа 37.5
-
EUR
Покупка 39.81Продажа 40.63
- Актуальное
- Важное