В Белгородской области грузовой поезд сошел с рельсов
В ночь с 10 на 11 июня грузовой поезд сошел с рельсов в Алексеевском городском округе Белгородской области
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Рядом с железнодорожной станцией с рельсов сошли 15 грузовых вагонов локомотива. Пустый состав направлялся к станции одного из предприятий. На месте работают оперативные службы", - пишет Гладков.
По предварительным данным, пострадавших нет.
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