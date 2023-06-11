В Белгородской области грузовой поезд сошел с рельсов

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Рядом с железнодорожной станцией с рельсов сошли 15 грузовых вагонов локомотива. Пустый состав направлялся к станции одного из предприятий. На месте работают оперативные службы", - пишет Гладков.

По предварительным данным, пострадавших нет.