В Белгородской области до 30 июня запретили движение транспорта вокруг Шебекино
Российские власти запретили движение транспорта по дорогам вокруг Шебекино Белгородской области
Об этом сообщают российские СМИ.
Движение транспорта запретили на участках автомобильных дорог: Белгород − Шебекино − Волоконовка (от Разумного до Вознесеновки), Шебекино − Короча (от Вознесеновки до Дмитровки), Шебекино − Неклюдово − Алексеевка (от Шебекино до Чураево) и Маслова Пристань - Батрацкая Дача (от Масловой Пристани пристани к Поляне).
На этих участках запрещена стоянка автотранспорта. Ограничения будут действовать со 2 по 30 июня.
Власти Белгородской области назвали это решение - "обеспечением безопасности".
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- 2 июня РДК и легион "Свобода России" заявили о второй фазе рейда на Белгородщине: показали танк в деревне близ Шебекино.
- Эксперты Института изучения войны указывают на то, что реакция российских властей на операции в Белгородской области говорит о "повышенной тревоге по поводу войны в Украине" в инфопространстве и обществе РФ.
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