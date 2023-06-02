В Белгородской области до 30 июня запретили движение транспорта вокруг Шебекино

Об этом сообщают российские СМИ.

Движение транспорта запретили на участках автомобильных дорог: Белгород − Шебекино − Волоконовка (от Разумного до Вознесеновки), Шебекино − Короча (от Вознесеновки до Дмитровки), Шебекино − Неклюдово − Алексеевка (от Шебекино до Чураево) и Маслова Пристань - Батрацкая Дача (от Масловой Пристани пристани к Поляне).

На этих участках запрещена стоянка автотранспорта. Ограничения будут действовать со 2 по 30 июня.

Власти Белгородской области назвали это решение - "обеспечением безопасности".

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