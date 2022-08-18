Об этом информирует в телеграмме губернатор Белгорода Вячеслав Гладков.

"В районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами. По последним данным пострадавших нет, жертв нет. На месте работают оперативные службы, причина пожара устанавливается", - пишет Гладков.

Сообщается, что жителей сел Тимоново и Солоти эвакуируют на безопасное расстояние.

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